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Сегодня, 21:37

Карпина удалили после окончания матча «Спартак» — «Ростов»

Кирилл Левников показывает Валерию Карпину красную карточку.
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален после окончания гостевого матча 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1). Красно-белые сравняли счет в дополнительное время.

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку.

После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

«Вот, ****» — слова Карпина под трибуной попали в эфир телетрансляции.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
11
15
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