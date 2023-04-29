Карпина удалили после окончания матча «Спартак» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален после окончания гостевого матча 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1). Красно-белые сравняли счет в дополнительное время.

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку.

После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

«Вот, ****» — слова Карпина под трибуной попали в эфир телетрансляции.