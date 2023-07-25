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Сегодня, 11:32

Карпов: «Бенфика» отказалась продавать «Зениту» вингера Нереса за 21 миллион евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Давид Нерес.
Фото Global Look Press
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На прошлой неделе «Зенит» направил официальное предложение «Бенфике» о покупке вингера Давида Нереса, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, российский клуб предложил за бразильца 18 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов, но португальцы ответили отказом. Они уведомили «Зенит», что отпустят Нереса только за 30 миллионов евро.

Также информируется, что «Бенфика» ранее была готова расстаться с футболистом за 25 миллионов евро, но из-за давления на руководство клуб увеличил сумму.

Нерес выступает за «Бенфику» с лета 2022 года, контракт до лета 2027 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Источник: Telegram-канале журналиста Ивана Карпова
ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
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