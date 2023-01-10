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Сегодня, 16:14

Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением, при каком условии клуб не вылетит из РПЛ.

— Как «Локомотиву» не вылететь?

— Играть, как мы можем играть, играть, как наши футболисты индивидуально могут . Тогда все будет хорошо.

— Для вас лично 2022 год стал прорывным?

— Наверное, да. Закрепился? Посмотрим. Сейчас сборы. Можно сказать, что все с нуля будет начинаться.

— Болельщики выбрали тебя лучшим игроком, хвалят тебя.

— Понятно. Но как бы это банально не звучало, главное — это командный результат. Это больше влияет на мое настроение.

— Во время отпуска общались с командой?

— Нет. Быстро все разлетелись по домам. Такого, чтобы где-то собрались, не было. Сейчас сборы — это самое время, чтобы собраться и поговорить все вместе.

— 38 дней подряд будут идти сборы у вас.

— Тяжело стало после услышанного, даже сборы не начались.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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