Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ

Сегодня, 16:14
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением, при каком условии клуб не вылетит из РПЛ.
— Как «Локомотиву» не вылететь?
— Играть, как мы можем играть, играть, как наши футболисты индивидуально могут . Тогда все будет хорошо.
— Для вас лично 2022 год стал прорывным?
— Наверное, да. Закрепился? Посмотрим. Сейчас сборы. Можно сказать, что все с нуля будет начинаться.
— Болельщики выбрали тебя лучшим игроком, хвалят тебя.
— Понятно. Но как бы это банально не звучало, главное — это командный результат. Это больше влияет на мое настроение.
— Во время отпуска общались с командой?
— Нет. Быстро все разлетелись по домам. Такого, чтобы где-то собрались, не было. Сейчас сборы — это самое время, чтобы собраться и поговорить все вместе.
— 38 дней подряд будут идти сборы у вас.
— Тяжело стало после услышанного, даже сборы не начались.