Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:34

Каррера: «Не могу назвать Промеса лучшим игроком России в 2022 году, потому что видел мало игр РПЛ»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес стал лучшим игроком России в 2022 году по версии «Спорт-Экспресса».

«В 2016 году, когда я тренировал «Спартак», для меня Промес был сильнейшим игроком России. Сейчас я не могу этого сказать, потому что видел мало игр РПЛ в этом году», — цитирует Metaratings.ru Карреру.

Промес стал лучшим футболистом в России 2022 года. Премия вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячей и сделал 7 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
Иммунолог рассказал об опасности лечения «Терафлю»
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бушманов подтвердил информацию о переговорах с «Нижним Новгородом»
Судьба возможных трансферов Пиняева и Глушенкова в «Локомотив» решится на совете директоров «Крыльев»
Талалаев объяснил, почему считает хавбека «Зенита» Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году
«Атлетико» интересуется экс-защитником «Локо», Максимович все ближе к «Спартаку», Рабьо может перейти в «Арсенал»
Президент «Оренбурга» Еремякин: «На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей»
Колосков: «Я считал, что Малком лучший игрок в России, но против Промеса ничего не имею»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарханов: «Нашим болельщикам, конечно, ближе Лига чемпионов и Лига Европы, чем азиатские кубки»

Талалаев объяснил, почему считает хавбека «Зенита» Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году