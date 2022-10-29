Каррера считает, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на поведение нападающего «Химок» Дениса Глушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).
«Такое поведение Дениса Глушакова неприемлемо! Клуб должен вмешаться и применить санкции в отношении футболиста. Глушаков играет в РПЛ, а не во дворе», — приводит слова Карреры Sport24.
В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
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