Фомин: «Хочется бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил, что было тяжело в матче 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:2).

«Я не хочу какие-то громкие заявления делать после матча с «Зенитом». Но, конечно, хочется быть вверху, бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России. Честно говоря, я вообще не готов «Зенит» комментировать. Давайте по «Динамо» (улыбается). Что происходит у «Зенита», мне неинтересно.

Не чувствовалось, что без Малкома «Зенит» стал слабее. Все равно «Зенит» – хорошая команда. «Динамо» было тяжело во втором тайме. Мы перестроились на игру в пять защитников, где-то играли по счету. Было тяжело, мы терпели, но закончили хорошо, удачно. А там уже будем двигаться дальше», – цитируют «Известия» Фомина.

По итогам трех туров «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ (4 очка), «Зенит» расположился на 7-й строчке (4 очка).