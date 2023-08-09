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Сегодня, 02:39

Фомин: «Хочется бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил, что было тяжело в матче 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:2).

«Я не хочу какие-то громкие заявления делать после матча с «Зенитом». Но, конечно, хочется быть вверху, бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России. Честно говоря, я вообще не готов «Зенит» комментировать. Давайте по «Динамо» (улыбается). Что происходит у «Зенита», мне неинтересно.

Не чувствовалось, что без Малкома «Зенит» стал слабее. Все равно «Зенит» – хорошая команда. «Динамо» было тяжело во втором тайме. Мы перестроились на игру в пять защитников, где-то играли по счету. Было тяжело, мы терпели, но закончили хорошо, удачно. А там уже будем двигаться дальше», – цитируют «Известия» Фомина.

По итогам трех туров «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ (4 очка), «Зенит» расположился на 7-й строчке (4 очка).

Источник: https://iz.ru/1555620/aleksei-fomin/za-poslednie-tri-goda-ia-odin-iz-samykh-stabilnykh-igrokov-ligi
Даниил Фомин
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