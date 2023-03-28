Карвальо считает, что Акинфееву нужно поставить памятник

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо ответил на вопрос «СЭ» о лучшем игроке из нынешнего состава армейцев.

«Лучший игрок ЦСКА из нынешних игроков? Наверное, Акинфеев. С учетом того, чего он достиг, Игорь заслуживает, чтобы мы ему создали памятник при жизни!» — сказал Карвальо «СЭ».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.