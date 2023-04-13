Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:26

Каряка: «Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ жила как можно дольше»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча 23-го тура между «Ростовом» и «Зенитом».

«Мне кажется, «Зенит» — фаворит в этой игре. Думаю, все-таки будет ничья», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Также он ответил на вопрос, сохранится ли интрига в РПЛ, если «Ростов» победит «Зенит».

«В принципе, еще восемь туров. Интрига, конечно, какая-то сохранится, если ростовчане победят. Скажем так: у «Зенита», конечно, больше всего шансов стать чемпионом. Но хотелось бы, чтобы интрига жила как можно дольше», — добавил экс-игрок.

Матч между петербургским и ростовским клубами пройдет 16 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка в 22 турах. «Ростов» идет вторым (45 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-hotelos-by-chtoby-intriga-v-rpl-zhila-kak-mozhno-dol-she/
Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Канчельскис: «Смешная команда «Химки» точно вылетит в ФНЛ по итогам сезона»
Кечинов предположил, что «Ростов» сыграет с «Зенитом» вничью, а «Локомотив» потеряет очки с «Оренбургом»
Полузащитник «Химок» Гбане считает предстоящую игру с «Торпедо» матчем жизни
Тарханов считает, что серебро в РПЛ разыграют ЦСКА и «Спартак»
«Оренбург» продлил контракт с нападающим Воробьевым
Орещук считает, что конкуренция за чемпионство в РПЛ повысится
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» продлил контракт с нападающим Воробьевым

Тарханов считает, что серебро в РПЛ разыграют ЦСКА и «Спартак»