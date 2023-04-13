Каряка: «Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ жила как можно дольше»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча 23-го тура между «Ростовом» и «Зенитом».

«Мне кажется, «Зенит» — фаворит в этой игре. Думаю, все-таки будет ничья», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Также он ответил на вопрос, сохранится ли интрига в РПЛ, если «Ростов» победит «Зенит».

«В принципе, еще восемь туров. Интрига, конечно, какая-то сохранится, если ростовчане победят. Скажем так: у «Зенита», конечно, больше всего шансов стать чемпионом. Но хотелось бы, чтобы интрига жила как можно дольше», — добавил экс-игрок.

Матч между петербургским и ростовским клубами пройдет 16 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка в 22 турах. «Ростов» идет вторым (45 очков).