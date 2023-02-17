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Сегодня, 17:42

Кавазашвили уверен, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что команда Гильермо Абаскаля в этом сезоне станет чемпионом России.

«Есть ли у «Зенита» админресурс? Отказываюсь это комментировать. Не травите меня с руководством «Зенита», у вас есть свое мнение — напишите от себя. Это провокация. Что касается «Спартака», то я уверен, что в этом сезоне они станут чемпионами. Так и будет!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. На третьем месте расположился «Ростов» с 35 очками. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-uveren-spartak-stanet-chempionom-v-e-tom-sezone/
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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