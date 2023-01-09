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Сегодня, 15:48

Кавазашвили верит, что «Спартак» сможет завоевать золотые медали с Абаскалем

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль — единственный тренер за последние 10 лет в «Спартаке», который сразу же заявил себя с надежной стороны. Его назначение восприняли скептически. Но после того, как он приступил к работе, команда изменилась на глазах! Стали играть в агрессивный и высокотехничный футбол, появился смысл игры, рисунок. Появился атакующий футбол. Это очень важно! Сегодня «Спартак» является единственным претендентом на золотые медали в споре с «Зенитом». Боюсь, чтобы отдых, который у нас был, не испортил настрой в команде. Надеюсь, они в дальнейшем продолжат показывать результат и покажут, что «Спартак» — великая команда. Я верю, что команда завоюет золотые медали», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками после 17 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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