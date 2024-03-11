Мостовой не видит логики в возможном увольнении Абаскаля: «Хотя в «Спартаке» ее уже давно нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное увольнение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения в матче с «Факелом» (0:2).

«Сейчас странно звучит возможность увольнения Абаскаля. Логики в этом сейчас нет, хотя в «Спартаке» ее уже давно нет. С прошлого тура, когда не проиграли «Зениту», все говорили, что все здорово, а сейчас вновь говорят об увольнении. Да и в принципе осталось всего 10 туров, а команда в двух победах от призовой тройки, так что ничего такого страшного не произошло. Так что я логики не вижу в том, чтобы его убирать сейчас», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

После 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.