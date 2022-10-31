КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение защитника «Нижнего Новгорода» Гоцука

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке комитета на ближайшее заседание.

«В матче «Ахмат» — «Ростов» болельщики хозяев бросали на поле посторонние предметы, бросили две бутылки. У «Ростова» была задержка выхода команды на второй тайм на две минуты. Болельщики ЦСКА в матче с «Локомотивом» скандировали ненормативную лексику. Тренер «Локомотива» Федоров выходил за пределы технической зоны. Также рассмотрим неспортивное поведение защитника «Нижнего Новгорода» Гоцука и неподобающее поведение команды — два удаления в одной игре», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 15-го тура РПЛ «Крыльев Советов» — «Нижний Новгород» (2:1) Кирилл Гоцук забил автогол, заработал пенальти в свои ворота и получил красную карточку.