КДК РФС рассмотрит поведение Йокановича. Тренер «Динамо» не принял участия в пресс-конференции

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 27-го тура РПЛ.

«Славиша Йоканович не принял участия во флеш-интервью после матча, в послематчевой пресс-конференции, а также систематически покидал пределы технической зоны. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев тоже систематически покидал пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее, 14 мая, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у команды будет новый тренер. 54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.