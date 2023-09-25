КДК РФС рассмотрит поведение Дзюбы в матче против «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 9-го тура чемпионата России.

«По итогам матча «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы, а также старшего тренера «Локомотива» Олега Левина.

По матчу «Спартак» — «Динамо»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина во время игры с ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1), «Спартак» победил «Динамо» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (3:3).

Лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Краснодар», который в минувшем туре выиграл у «Урала» (2:0). «Быки» набрали 21 очко в 9 матчах.