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Сегодня, 11:25

КДК РФС рассмотрит поведение Дзюбы в матче против «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Дзюба (в центре).
Фото ФК «Локомотив»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 9-го тура чемпионата России.

«По итогам матча «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы, а также старшего тренера «Локомотива» Олега Левина.
По матчу «Спартак» — «Динамо»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина во время игры с ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1), «Спартак» победил «Динамо» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (3:3).

Лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Краснодар», который в минувшем туре выиграл у «Урала» (2:0). «Быки» набрали 21 очко в 9 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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