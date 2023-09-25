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РПЛ

Сегодня, 11:20

КДК РФС не будет рассматривать потасовку между «Зенитом» и «Локомотивом» в конце встречи

Константин Белов
Корреспондент
Вильмар Барриос и Илья Самошников.
Фото ФК «Локомотив»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет отдельно рассматривать потасовку между футболистами в концовке матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (2:1).

«Дисциплинарные нарушения, вынесенные судьей на поле — желтые карточки, одна из которых превратилась в красную. Это КДК РФС не рассматривает», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 90+5-й минуте матча между футболистами обеих команд произошла потасовка. Инцидент начался после того, как защитник «Локомотива» Максим Ненахов сфолил на полузащитнике «Зенита» Венделе в центре поля и сам оказался на газоне. После этого к Венделу подбежал другой защитник железнодорожников Наир Тикнизян и толкнул бразильца. Главный арбитр матча Владимир Москалев показал Тикнизяну желтую карточку, которая стала для армянина второй.

Во время выяснения отношений Вендел схватил рукой за горло капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. В потасовке активно участвовал форвард «Зенита» Иван Сергеев, но добраться до кричавшего Тикнизяна нападающему не повзолили свои и чужие игроки.

Артем Дзюба и&nbsp;Иван Сергеев разговаривают после матча. Две жаркие потасовки в матче «Зенит» — «Локомотив». Что произошло в Санкт-Петербурге?

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