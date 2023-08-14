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Сегодня, 12:11

КДК РФС рассмотрит задержку игроками «Спартака» выхода на поле из раздевалки в матче с «Уралом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Футболисты «Спартака» в матче против «Урала».
Фото ФК «Спартак»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 4-го тура РПЛ.

«По матчу «Урал» — «Спартак»: переводчик «Урала» покинул техническую зону. Футболисты «Спартака» вышли из раздевалки перед началом второго тайма с задержкой на три минуты. Это нарушение регламента.
Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер «Локомотива» Галактионов выходил за пределы технической зоны. Техническую зону в 4-м туре РПЛ также покидали главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
У «Балтики» поздний выход футболистов из раздевалки с задержкой на две минуты перед началом второго тайма игры с «Динамо». Ряд технических нарушений регламента зафиксирован у футбольного клуба ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

Также Григорьянц рассказал о ближайшей повестке заседания по итогам Кубка России.

«В матче «Спартак» — «Пари НН» болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. В матче «Рубин» — «Локомотив» было нарушение регламента в связи с отсутствием удостоверений у ряда сотрудников КРС», — добавил Григорьянц.

Ранее Григорьянц сообщил «СЭ», что КДК РФС проводит проверку инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой, который оскорбил одного из журналистов после матча железнодорожников с «Крыльями Советов» (1:1).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Артур Григорьянц
КДК
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