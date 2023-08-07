Кержаков заявил, что «Зенит» по делу проиграл «Динамо»

Сегодня, 15:58
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги матча 3-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:3).
— Чувствовалось волнение, что Сергея Богдановича не было на скамейке?
— В игре не обращаешь на это внимание, — приводит «РБ Спорт» слова Кержакова.
— Член совета директоров «Динамо» не согласился, что итог матча был несправедлив. Как вы считаете?
— Проиграли — значит, по делу.
— «Зенит» давил всю игру.
— В первом тайме «Динамо» забило два мяча.
— Вы могли выручить в тех моментах или было сложно?
— Я не разбирал эти моменты.
По итогам трех туров РПЛ «Динамо» с 4 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, «Зенит» — седьмое, набрав такое же количество очков. 13 августа бело-голубые встретятся с «Балтикой», а клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Факелом».