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Сегодня, 16:00

Орещук — о критике Газзаева в адрес «Динамо»: «Ему хочется все и сразу»

Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре РПЛ.

— «Динамо» заслужило победу в Петербурге?

— Сто процентов! В этом матче «Зенит» мне не понравился. В отличие от «Динамо», у которого был виден четкий план на игру. На поле каждый знал, что делать, куда бежать. При обороне моментально садились за линию мяча, а при атаке распрямлялись как пружина и летели вперед.

— Неделю назад Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал «Динамо» в пух и прах: «Команда совершенно не готова к сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически». Вам тоже тогда так казалось?

— Нет. Я знаю, как динамовцы пахали на сборах — с «физикой» точно проблем нет. Тактика? У каждого тренера свое видение футбола. Невозможно прийти в новую команду и за две-три недели кардинально перестроить игру. Личке нужно дать время. А слова Валерия Георгиевича... Просто ему хочется все и сразу, — сказал Орещук «СЭ».

Победа над «Зенитом» стала для «Динамо» первой в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее бело-голубые уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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