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Сегодня, 11:50

Классен о судействе в матче с «Торпедо»: «Второй и третий пенальти — чистые. Не должно быть вопросов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Очень эмоциональный матч. Сначала пенальти, потом не реализовали много своих шансов... Много событий было. Самое главное, что мы взяли три очка.

— Насколько судья справился со своей работой?

— Первый пенальти я не видел вообще. Второй и третий было сразу видно, что это чистые пенальти. Тут не должно быть вопросов. Со скамейки тоже переживали. Расстроились, что не забили.

«Спартак» идет на втором месте турнирной таблице РПЛ. Следующую игру красно-белые проведут с «Акроном» в Кубке России.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Леон Классен
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