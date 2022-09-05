Клейменов ответил на вопрос, останется ли он в «Спартаке» после ухода Федуна

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Останусь ли я в совете директоров? Пока решение не принято. Спрашивать об этом решении нужно не меня. Когда придет время, все объявят», — сказал Клейменов «СЭ».

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».