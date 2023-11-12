Кобелев — о «Краснодаре»: «В борьбу за чемпионство включился достойный соперник»

Российский тренер Андрей Кобелев в интервью «СЭ» подвел итоги матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

— Конечно, питерские болельщики ждали от «Зенита» только победы. Тем более в таком принципиальном матче. Но лично я считаю, что результат абсолютно справедлив и закономерен. И он еще раз подтвердил: в борьбу за золото включился достойный соперник, способный любому испортить чемпионское настроение.

— В чем сегодняшние плюсы «Краснодара»?

— В том, что команда четко знает, как добиваться поставленной задачи и набирать очки. И в этом чувствуется рука Владимира Ивича, который откровенно признается: для него прежде всего важен результат. Именно такой мы и увидели его команду на «Газпром Арене».