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Сегодня, 15:30

«Динамо» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию игры «Динамо» — «Оренбург» в 16.25 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Марцел Личка.
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» на своем поле стадиона «ВТБ Арена» примет «Оренбург» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 12 ноября. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» — «Оренбург» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 16.25 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Динамо» — «Оренбург» с помощью матч-центра.

Команда тренера Марцела Лички набрала 22 очка за 14 туров РПЛ. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» Давида Деограсии располагается на 13-й строчке с 13 баллами.

46-летний Личка ранее работал в «Оренбурге» с 2020-го до лета 2023 года. Чешский специалист вывел команду в РПЛ.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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