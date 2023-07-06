Колосков: «Зачем сейчас нам нужен Марио Фернандес? Тем более, в «Зените»?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Кто-то выдумал эту историю, и она пошла гулять. И потом, зачем сейчас нужен Марио Фернандес? Тем более, в «Зените»? Ему надо заканчивать с футболом, а не будоражить общественность. А про «Зенит» даже речи идти не может», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды. В апреле игрок досрочно расторг контракт с клубом.

4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за переход Фернандеса в размере 366 тысяч евро.

В четверг, 6 июля журналист Алешандре Пратцель заявил, что 32-летний Фернандес продолжит карьеру в «Зените».