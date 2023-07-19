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Сегодня, 16:59

Колосков: «Зенит» не является главным фаворитом в новом сезоне РПЛ»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что «Зенит» не является главным фаворитом в новом сезоне РПЛ.

«Нет, с моей точки зрения, фаворитов нет, — цитирует ТАСС Колоскова. — «Зенит» не является фаворитом на сегодняшний день по той игре, которую он показывает во всяком случае, тем более поговаривают, что-то Малком уйдет, то Клаудиньо, а могут и оба уйти. Но дело даже не в этом. Хотя потеря обоих — это потеря не только «Зенита», но и нашего футбола, потому что это два ярких футболиста. Я считаю, что сейчас есть несколько команд, которые не просто как-то конкурентными будут в борьбе с «Зенитом», но и в состоянии будут побороться за первые места. Это ЦСКА, «Ростов», «Локомотив», «Краснодар». Поэтому не считаю, что у нас есть явный фаворит в лице «Зенита».

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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