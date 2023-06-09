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Колосков: «В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало. Здесь нечего объяснять»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало выступление «Динамо» в сезоне-2022/23.

«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая еще осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/23 динамовцы заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 45 очками. Московский клуб дошел до стадии первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступили «Акрону» (0:0, 1-4) в серии послематчевых пенальти.

18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5132485-koloskov-v-proshedshem-sezone-rpl-razocharovalo-dinamo-zdes-dazhe-nechego-obyasnyat.html
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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