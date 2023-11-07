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Сегодня, 21:55

Колыванов считает, что «Динамо» и «Локомотив» проигрывают «Спартаку» по подбору игроков

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов сравнил нынешний «Спартак» с «Локомотивом» и «Динамо».

«Мне кажется, у «Спартака» уровень игроков повыше, чем у «Локомотива». Железнодорожники — более «мужская» команда, у красно-белых много ярких игроков, которые могут решить индивидуально. «Динамо» плюс-минус рядом с ними, но тоже проигрывает спартаковцам по подбору игроков. Хотя у бело-голубых атака сейчас очень сильная», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

В матче 14-го тура РПЛ, который прошел 5 ноября, «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1).

«Динамо» на данный момент занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. У красно-белых 21 очко и шестое место. Железнодорожники с таким же количеством очков расположились на строчку ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-dinamo-i-lokomotiv-proigry-vayut-spartaku-po-podboru-igrokov/
Игорь Колыванов
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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