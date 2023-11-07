Герасимов: «Все московские клубы «знобит»

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Герасимов объяснил, почему московские клубы отстают от «Краснодара» и «Зенита», лидирующих в РПЛ.

«Зенит» и «Краснодар» сейчас лучше всех по игре. Потому что и «Спартак», и «Динамо», и «Локомотив», все московские клубы «знобит» так, что не знаешь, чего от них ждать. То хороший матч проведут, то провальный. Я думал, «Локомотив» в этом сезоне будет стабильнее, а получилось так, что их тоже «болтает». Пиняев то играет там, то не играет. Команда все время строится», — приводит «РБ Спорт» слова Герасимова.

После 14 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 31 очко. «Зенит» с 29 очками идет вторым. ЦСКА располагается на третьей строчке (24 балла). У «Динамо» 22 очка и пятая строчка, у «Спартака» шестое место (21), у «Локомотива» — седьмое (21).