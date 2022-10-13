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Сегодня, 14:40

Колыванов считает, что Талалаеву будет непросто выбраться с «Торпедо» из нижней части таблицы

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Сможет ли Талалаев помочь «Торпедо»? Шансы есть. Еще не так все критично,но будет непросто. После ухода Бородюка усилятся надо было в июне, а они чего-то ждали. Сейчас сыгранности не хватает, но в любом случае какие-то очки набрали. Там сейчас не просто будет работать. Выбираться с нижней части таблицы очень тяжело. Не знаю, останутся ли они в РПЛ или нет, но очки надо набирать. Тем более в следующем матче против «Локомотива», который тоже безобразно начал сезон», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым.

Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
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