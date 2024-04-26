Кордова — о массовом отравлении игроков «Сочи»: «Совпадение?»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова считает странной ситуацию с отравлением игроков команды перед матчем 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«Это необычно, чтобы семь игроков отравились за обедом перед таким важным матчем. Любопытно, что они все ели одно и то же. Совпадение?» — написал Кордова в своих соцсетях.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили. Встреча проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

После 25 туров «Сочи» с 19 очками идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.