Корнаухов: «Бедные «Крылышки»! Они и неделю назад от арбитров пострадали, и сейчас»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» (1:5).

— Что вас удивило в этом туре?

— Разве что покер Малкома в Самаре. В остальном — без особых сюрпризов. А вот к безобразному судейству уже начинаешь привыкать. Весь сезон — непонятные решения, странные трактовки... Катастрофа!

— Если говорить о матчах 25-го тура — с какими судейскими решениями вы не согласны?

— Возьмем матч в Самаре. Бедные «Крылышки»! Они и неделю назад от арбитров пострадали, и сейчас...

— Вы о пенальти за фол Бейла на Кузяеве?

— В том числе. На мой взгляд, о-о-очень сомнительный 11-метровый! Ладно, назначили. Но зачем же еще защитнику «Крыльев» желтую показывать? И почему судьи не посмотрели эпизод с нарушением правил на Писарском?

— Кстати, на нем и в прошлом туре в Нижнем Новгороде пенальти не дали.

— Ну, там вообще был стопроцентный фол, даже спорить не о чем! Вся страна это видела. Кроме главного арбитра и его коллег, сидящих на ВАР... В матче с «Зенитом» на Писарском тоже сфолили в штрафной. Но, вместо того чтобы позвать Иванова к монитору, момент быстренько заиграли.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.