Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:03

Корнеев считает, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне: «Прыгнули выше головы»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» с Ивичем уже прыгнули выше своей головы. Они показывают, что могут добиваться результата и долго находиться на первой строчке в турнирной таблице! Но не надо забывать, что для чемпионства недостаточно тех игроков, которыми располагает «Краснодар»! Особенно если сравнивать с «Зенитом», посмотрите на глубину скамейки. Также предположу, что «Зенит» еще усилится зимой и будет продолжать оказывать давление. А справится ли с этим прессингом «Краснодар», посмотрим. Для них это новое чувство, которое ранее клуб не испытывал», — сказал Корнеев «СЭ».

Лидером чемпионата России-2023/24 после 13 туров является «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» занимает второе место с 26 очками.

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Классен: «Беседы с психологом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив»
В «Спартаке» ответили на вопрос об обращении в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»
Коваленко опроверг слухи об уходе из «Зенита»: «Это бред!»
Ринат Билялетдинов: «Для Файзуллаева начинается самое сложное»
Ринат Билялетдинов: «ЦСКА — обескровленный? Громко сказано»
Черчесов – о «Спартаке»: «Клубу надо понять, куда он идет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беленов — о возможном завершении карьеры: «Дай бог играть так долго, как Буффон!»

В «Динамо» рассказали, что с пониманием относятся к травмам игроков в сборной России