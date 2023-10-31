Корнеев считает, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне: «Прыгнули выше головы»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» с Ивичем уже прыгнули выше своей головы. Они показывают, что могут добиваться результата и долго находиться на первой строчке в турнирной таблице! Но не надо забывать, что для чемпионства недостаточно тех игроков, которыми располагает «Краснодар»! Особенно если сравнивать с «Зенитом», посмотрите на глубину скамейки. Также предположу, что «Зенит» еще усилится зимой и будет продолжать оказывать давление. А справится ли с этим прессингом «Краснодар», посмотрим. Для них это новое чувство, которое ранее клуб не испытывал», — сказал Корнеев «СЭ».

Лидером чемпионата России-2023/24 после 13 туров является «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» занимает второе место с 26 очками.