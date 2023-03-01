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Корниленко: «У кого в «Рубине» Зуев должен был выигрывать конкуренцию? У Хакшабановича, которого купили за миллионы?

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб решил подписать контракт с полузащитником Александром Зуевым.

«Саша Зуев знаком с требованиями главного тренера и многими игроками. После ухода Липового в аренду нам нужен был игрок на позицию крайнего полузащитника, потому что она наиболее энергозатратная. Хотелось иметь равноценные замены Гарре и Ежову — сейчас у нас комплект в этой позиции. У кого в «Рубине» он должен был выигрывать конкуренцию, у Хвичи или Хакшабановича, которого купили за миллионы? К тому же порой он играл не на своей позиции, а защитника», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Зуев играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год. В составе казанской команды полузащитник провел 63 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

К «Крыльям Советов» футболист присоединился в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Зуев принял участие в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Динамо» (2:1) , в котором забил один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-u-kogo-zuev-dolzhen-byl-vyigrat-konkurenciyu-v-rubine-u-khvichi-ili-khakshabanovicha-kotorogo-kupili-za-milliony-231903/
Александр Зуев
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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