Корниленко: «У кого в «Рубине» Зуев должен был выигрывать конкуренцию? У Хакшабановича, которого купили за миллионы?

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб решил подписать контракт с полузащитником Александром Зуевым.

«Саша Зуев знаком с требованиями главного тренера и многими игроками. После ухода Липового в аренду нам нужен был игрок на позицию крайнего полузащитника, потому что она наиболее энергозатратная. Хотелось иметь равноценные замены Гарре и Ежову — сейчас у нас комплект в этой позиции. У кого в «Рубине» он должен был выигрывать конкуренцию, у Хвичи или Хакшабановича, которого купили за миллионы? К тому же порой он играл не на своей позиции, а защитника», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Зуев играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год. В составе казанской команды полузащитник провел 63 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

К «Крыльям Советов» футболист присоединился в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Зуев принял участие в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Динамо» (2:1) , в котором забил один гол.