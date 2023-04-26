Корниленко — об удалении в игре с «Пари НН»: «Ответов я не получил, а получил красную карточку»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал удаление, которое он получил после матча 24-го тура чемпионата России с «Пари НН» (1:2).

Позже специалист был приглашен на заседание КДК.

«Буду [присутствовать] по видеосвязи. Будучи игроком, я как капитан команды был знаком со всеми арбитрами, со всеми нормально общался. Поэтому после игры мы подошли к команде в центр поля, и я в то же время решил подойти к судье и уточнить те вопросы, которые меня волновали — почему были приняты те или иные решения? Ответов я не получил. Я получил красную карточку. И здесь мне добавить нечего», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

По итогам игры с командой из Нижнего Новгорода «Крылья» обратились в экспертно-судейскую комиссию по пяти эпизодам, а гендиректор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.