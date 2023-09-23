Корниленко заявил, что в «Крыльях Советов» не обсуждают положение в турнирной таблице

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, как самарская команда воспринимает высокое место в турнирной таблице РПЛ.

«Мы не говорим ни в раздевалке, ни между собой в руководстве о том, что сейчас мы находимся в тройке. Мы идем от игры к игре, хотим добиваться положительного результата. Как сказал Юра Горшков, у нас задача набрать еще 15 очков — вот такие планы», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

23 сентября «Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 2:1. После этой игры самарская команда поднялась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В 10-м туре «Крылья» дома сыграют против «Спартака». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.