Коваленко уверен, что концовка чемпионата России будет суровой для «Крыльев Советов»

Сегодня, 14:36
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мыслями о финишном отрезке чемпионата России.
— Нет ощущения, что для команды в чемпионате все может кончиться борьбой за выживание?
— Мы стараемся не думать об этом, стараемся не смотреть вниз таблицы. Будем исправлять положение, — приводит «РБ Спорт» слова Коваленко.
— Но концовка может быть суровой.
— Она сто процентов будет суровой. Приложим все усилия, чтобы подняться как можно выше.
На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 20 очков за 19 туров.