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Сегодня, 14:36

Коваленко уверен, что концовка чемпионата России будет суровой для «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мыслями о финишном отрезке чемпионата России.

— Нет ощущения, что для команды в чемпионате все может кончиться борьбой за выживание?

— Мы стараемся не думать об этом, стараемся не смотреть вниз таблицы. Будем исправлять положение, — приводит «РБ Спорт» слова Коваленко.

— Но концовка может быть суровой.

— Она сто процентов будет суровой. Приложим все усилия, чтобы подняться как можно выше.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 20 очков за 19 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kovalenko-kontsovka-chempionata-sto-protsentov-budet-dlya-nas-surovoj/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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