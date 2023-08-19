«Краснодар» — «Локомотив»: Ахметов открыл счет

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов открыл счет в матче против «Локомотива» в 5-м туре РПЛ.

В начале второго тайма встречи Ахметов первым успел на отскок после сейва Ильи Лантратова и поразил ворота железнодорожников.

«Краснодар» с 12 очками лидировал в РПЛ перед началом тура, но «Урал» обошел «быков» после победы над «Балтикой» (1:0). «Локомотив» с 5 баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.