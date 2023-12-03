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Сегодня, 15:30

«Краснодар» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» встретится с «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Также на нашем сайте в матч-центре будут доступны ключевые события встречи «Краснодар» — «Оренбург». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда Владимира Ивича с 32 очками находится на 2-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Оренбургский клуб набрал 14 баллов и занимает 13-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Владимир Ивич
0
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