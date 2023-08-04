Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»

Сегодня, 22:06
«Краснодар» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ — 1:0.
На 30-й минуте единственный гол с пенальти забил полузащитник хозяев Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой хавбека нижегородцев Николая Калинского.
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.
В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Оренбургом», а нижегородцы на своем поле примут «Ахмат».