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Сегодня, 17:21

«Краснодар» победил «Бунедкор» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Краснодар» победил «Бунедкор» из Узбекистана в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол в первом тайме на 14-й минуте забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Изначально игра должна была пройти 23 января, но потом была перенесена на 24-е число.

Несколько дней назад «Бунедкор» встречался на сборе с «Ростовом» и проиграл со счетом 0:4.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Бунедкор» — 1:0 (1:0)

Гол: Сперцян, 14 — с пенальти.

«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Алонсо (Петров, 46), Рамирес (Пузанов, 63), Литвинов (Сорокин, 46), Ионов (Кайо, 46), Сперцян, Баньяц, Ленини (Боржес, 46), Кордоба (Карпов, 63), Волков (Мозес Кобнан, 46), Олусегун (Кокшаров, 63).

Предупреждения: Рамирес, 35. Кайо, 73. Ндука, 74. Пузанов, 77.

24 января. Дубай. Стадион «The Sevens Stadium».

ФК Бунедкор
ФК Краснодар
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