Нобоа: «Дзюба не пожал руку Семаку? Спросите его, я не знаю, почему»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об инциденте между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

После матча 22-го тура РПЛ, где питерская команда обыграла железнодорожников со счетом 2:1, Дзюба не пожал руку Семаку по окончании встречи.

«Конечно, мы очень хорошие друзья, постоянно переписываемся. Его успехи в «Локомотиве»? Он хороший футболист, очень хороший нападающий — показывает свой футбол. Не пожал руку Семаку? Спросите его, я не знаю, почему», — приводит слова Нобоа «Газета.ру».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков за 24 тура. «Локомотив» располагается на 10-й строчке с 29 очками.