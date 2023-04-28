КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Нобоа: «Дзюба не пожал руку Семаку? Спросите его, я не знаю, почему»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об инциденте между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

После матча 22-го тура РПЛ, где питерская команда обыграла железнодорожников со счетом 2:1, Дзюба не пожал руку Семаку по окончании встречи.

«Конечно, мы очень хорошие друзья, постоянно переписываемся. Его успехи в «Локомотиве»? Он хороший футболист, очень хороший нападающий — показывает свой футбол. Не пожал руку Семаку? Спросите его, я не знаю, почему», — приводит слова Нобоа «Газета.ру».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков за 24 тура. «Локомотив» располагается на 10-й строчке с 29 очками.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/28/20316416.shtml?updated
Артем Дзюба
Кристиан Нобоа
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Слишком много крови. «Вампир» из ВАДА разрушил карьеру венгерского пловца
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой о матче «Спартак» — «Ростов»: «Буду следить, за кого будет судья»

Булыкин рассказал, от чего зависит успех переговоров Дзюбы и «Локомотива» о продлении контракта