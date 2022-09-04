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Судейство

4 сентября, 16:17

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья Любимов и ВАР Чистяков по-разному трактуют правила. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» — ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» — ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» — ЦСКА.
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На 45+1-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА арбитр Артем Любимов, находясь в хорошей позиции, не квалифицировал действия самарца Глена Бейла как нарушение правил и не наказал его 11-метровым ударом.

Свое решение судья не изменил и после вмешательства видеоассистента Артема Чистякова и просмотра видеозаписи.

Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» - ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» — ЦСКА.

В том эпизоде Бейл в подкате сыграл в мяч, а через мгновение попал шипами в ногу Мойзеса. ВАР Чистяков определил это как фол, а арбитр Любимов дважды не согласился с такой трактовкой. Вопрос: почему так произошло, разве это нормально, что два судьи РПЛ в восьмом туре чемпионата после предсезонного сбора и многочисленных брифингов поступают подобным образом?

Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» - ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Крылья Советов» — ЦСКА.

Сейчас тенденция к тому, что все меньше таких моментов (через мяч в ногу) будут трактоваться как фол, заслуживающий дисциплинарных санкций, или вообще как фол. Но в данной ситуации чуть больше половины наших экспертов высказались за то, что Бейла следовало наказать 11-метровым и желтой карточкой за безрассудство. Однако не удивлюсь, если экспертно-судейская комиссия, рассмотрев действия Любимова, скажет, что «в очень пограничной ситуации большинством голосов поддержано решение судьи».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
90
92
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