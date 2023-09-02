«Крылья Советов» — «Факел»: игрок хозяев Рахманович забил головой под перекладину

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович забил на 66-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Факела» — 2:0.

Защитника самарцев Николай Рассказов выполнил навес с фланга к линии вратарской, где Рахманович опередил Божина и головой в прыжке отправляет мяч под перекладину.