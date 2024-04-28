«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в рамках 26-го тура чемпионата России в понедельник, 29 апреля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Игоря Осинькина занимает пятую строчку чемпионата России с 39-ю баллами. Краснодарский клуб с 49-ю очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от лидирующего «Зенита» составляет один балл.

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