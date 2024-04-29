Сегодня, 11:54
«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы перед матчем 26-го тура РПЛ.
Матч начнется в 13.00 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Рахманович, Шитов.
Запасные: Фролов, Бельтюков, Евгеньев, Зотов, Печенин, Бабкин, Соколов, Иванисеня, Гарре, Карпицкий, Писарский, Попов.
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Голиков, Арутюнян, Кайо, Эктов, Ленини, Батчи, Кривцов, Баньяц, Мозес.