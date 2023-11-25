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Судейство

Сегодня, 15:25

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья Казарцев ошибся, но ему помог ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
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На 90+8-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:3) арбитр Василий Казарцев с той позиции, которую занимал, не увидел, что защитник гостей Евгений Морозов в борьбе с соперником сыграл в мяч правой рукой.

«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».

Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко провели проверку и вмешались в действия судьи, предложив ему посмотреть видеоповтор.

«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».

После этого рефери изменил свое решение и правильно наказал железнодорожников 11-метровым ударом. В итоге он был выполнен на 90+12-й минуте — реализовав его, самарцы сравняли счет.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Локомотив

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
12
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