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Сегодня, 14:56

«Крылья Советов» объявили об уходе Чирковича в аренду в клуб «Бачка Топола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Чиркович перешел в сербский клуб «Бачка Топола», сообщает пресс-служба самарцев.

Игрок будет выступать за сербский клуб на правах аренды в течение сезона-2023/24.

За «Крылья» Чиркович провел 20 матчей и отметился 3 забитыми мячами.

«Чиркович — молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В «Крыльях» по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто. Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться. Мы рассчитываем, что Чиркович сможет прогрессировать и по окончании аренды вернется в «Крылья» уже более опытным игроком, который может бороться за место в стартовом составе, — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/9686
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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