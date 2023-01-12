Кухарчук в четверг подпишет контракт с «Торпедо»

Полузащитник Илья Кухарчук подпишет контракт с московским «Торпедо» в четверг, 12 января, сообщает «РБ Спорт».

32-летний россиянин присоединится к команде на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с «Химками».

Соглашение с «Торпедо» будет рассчитано на полтора года. Не исключено, что в соглашении будет прописана опция продления еще на год.

Кухарчук играл за «Химки» с 2019 года. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.