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Сегодня, 02:20

Кухарчук в четверг подпишет контракт с «Торпедо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Илья Кухарчук подпишет контракт с московским «Торпедо» в четверг, 12 января, сообщает «РБ Спорт».

32-летний россиянин присоединится к команде на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с «Химками».

Соглашение с «Торпедо» будет рассчитано на полтора года. Не исключено, что в соглашении будет прописана опция продления еще на год.

Кухарчук играл за «Химки» с 2019 года. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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