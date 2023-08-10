Кукуян не удалил железнодорожника Ненахова — этому судье снова дали матч «Локомотива»

Сегодня департамент судейства РФС объявил судей, назначенных на игры 4-го тура чемпионата России-2023/24. Удивительно, но матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 августа будет судить Павел Кукуян.

Этот же арбитр 8 августа работал в качестве ВАР на игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 «Рубин» — «Локомотив» (0:1). На 45-й минуте той встречи арбитр Владимир Москалев ошибочно не зафиксировал фол Максима Ненахова, не показал ему красную карточку и не удалил с поля.

В том эпизоде Мераби Уридия сыграл в падении в мяч, а футболист гостей ударил его открытыми шипами в правую ногу. Судья вообще не оценил действия Ненахова как нарушение правил и предложил продолжить игру.

ВАР Кукуян не стал вмешиваться в действия Москалева.