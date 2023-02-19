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Сегодня, 14:33

Кузьмичев: «Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами.

«Приоритет у Димы — Европа. Даже если условия будут меньше, чем в России, Баринов выберет Европу. Трудно такое сказать о «Зените». Понятно, что команда всегда борется за чемпионство. Если интерес реальный — вариант будет рассмотрен, но только летом. Уверен, что приоритет за предложением из Европы. Переход сейчас точно исключен. Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» его сейчас не отпустит в «Зенит». Думаю, и сам игрок не станет переходить из одного клуба РПЛ в другой, когда команда в такой ситуации», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету 26-летнего Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас.

Владимир Кузьмичев
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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