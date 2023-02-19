Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Идет процесс подписания контракта с Зуевым. Мы на него рассчитываем»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о переговорах с полузащитником «Химок» Александром Зуевым.

«Идет процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и все будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста — на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, я дал свое добро.

Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды. В «Химках» Зуев провел пол сезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» — крепкие и сильные коллективы, где он имел достаточного игрового времени в стартовом составе. Мы уверены: своим видением футбола Александр найдет себя в нашей команде», — приводит Sport24 слова Осинькина.

В первой половине сезона чемпионата России Зуев провел 14 матчей за «Химки».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.