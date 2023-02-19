0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Идет процесс подписания контракта с Зуевым. Мы на него рассчитываем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о переговорах с полузащитником «Химок» Александром Зуевым.

«Идет процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и все будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста — на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, я дал свое добро.

Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды. В «Химках» Зуев провел пол сезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» — крепкие и сильные коллективы, где он имел достаточного игрового времени в стартовом составе. Мы уверены: своим видением футбола Александр найдет себя в нашей команде», — приводит Sport24 слова Осинькина.

В первой половине сезона чемпионата России Зуев провел 14 матчей за «Химки».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-osinkin-idet-protsess-podpisaniya-kontrakta-s-zuyevym-krylya-na-nego-rasschityvayut
Александр Зуев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кузьмичев считает, что «Локомотиву» нужно начать переговоры с Бариновым о продлении контракта
Барбоза: «Если бы у Фалькао было желание, он мог бы играть в ЦСКА»
Кузьмичев: «Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»
Кристиан Куэва может стать игроком клуба РПЛ
«Зенит» может подписать Коваленко вместо Кузяева
Мостовой: «Верится с трудом, что хорошие легионеры приедут к нам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристиан Куэва может стать игроком клуба РПЛ

Кузьмичев: «Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»